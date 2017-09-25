В Ханты-Мансийске завершилось Открытое первенство округа по летнему биатлону

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.09.2017 16:06

В соревнованиях принимали участие спортсмены 2003-2004 годов рождения. Это девяносто человек из девяти муниципальных образований.

23 сентября они состязались в скорости на лыжероллерах. Дистанция была больше, чем во время кросса — 5 км для юношей и 3 км для девушек. У последних первое место заняла Екатерина Кочетова из Урая, на второй строчке Анна Богданова, представляющая Сургутский район, на третьей - Анастасия Легостаева из Нягани.

У юношей первым пришел Александр Карцев из Нягани. Андрей Макишев из Ханты-Мансийска остался на второй ступеньке, Данил Желтяков, защищающий честь Нефтеюганска – на третьей.