Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.09.2017 18:14

Подразумеваются ситуации при остановках вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости.

Фото: mdcjob.ru

МВД планирует внести это изменение в правила дорожного движения. Проект постановления правительства подготовлен.

Нововведение оговаривает обязанность водителя быть в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Причина в том, что возросло число наездов на автомобилистов, которые в темное время выходят из машин.

За шесть месяцев этого года произошло 66 подобных ДТП, что почти на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Снизить количество таких происшествий и призвана инициатива. В МВД отмечают, что в ряде европейских стран «бликующую» одежду водители носят по указу властей: результаты положительные.