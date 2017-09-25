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Выбрать кружок ребенку сургутские родители могут в мобильном приложении

25.09.2017 19:11

 Это стало возможным благодаря «Атласу дополнительного образования для детей России». Он будет содержать в себе информацию об организациях и секциях в конкретном регионе. 

Пользователю предоставляется полный перечень с адресами, контактами и описанием программ. Пока что, в приложении доступны данные о дополнительном образовании в Сургуте и Югорске (do.edmonitor.ru/static/edprog.html). Именно эти города Югры подключились к пилотному проекту. К маю 2018 года такая возможность появится у всех родителей региона.

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