В Югре определят лучших молодых изобретателей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.09.2017 08:46

Конкурс пройдет 23 ноября в Технопарке высоких технологий Ханты-Мансийска. В нем примут участие югорчане в возрасте от 12 до 18 лет, которые показали отличные результаты на муниципальных этапах.

Жюри назовет победителей в трех номинациях: «лучший инновационный проект», «продукт» и «идея». Цель конкурса – привлечь подростков к изобретательской деятельности и повысить имидж муниципалитетов.

Отметим, что в Югре стремительно развивается инженерно-техническое дополнительное образование детей. Сейчас в округе работают три детских технопарка «Кванториум». Один технопарк откроется в Сургуте.