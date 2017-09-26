«Возрастные» соискатели Югры хотят работать инженерами и строителями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.09.2017 11:28

Это выяснили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru.).

Фото: 63.fair.ru

По их данным, соискатели от 46 до 55 лет с июня по июль 2017 года составили 8% от общего количества кандидатов региона. Тех, кто старшее 55 лет – всего 2% от общего количества резюме.

Оказалось, что большинство возрастных соискателей Югры – мужчины (70%). Учитывая подобный гендерный сдвиг, неудивительно, что самыми популярными профобластями у специалистов в возрасте от 50 до 60 лет стали «Производство», «Добыча сырья», «Строительство». В пятерку лидеров также вошли: «Бухгалтерия» и «Транспорт».

Средняя зарплата, на которую такие кандидаты претендуют этим летом, составила 59 000 руб.