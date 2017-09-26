НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчане могут пройти опрос о региональном символе

26.09.2017 12:51

Общественные обсуждения проекта нового герба округа продолжаются. В дискуссиях участвуют общественники, учёные и представители коренных народов Севера.

Идею поддержали многие югорчане. Они уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. С вариантом эскиза нового герба можно ознакомиться на портале «Открытый регион – Югра».

На ресурсе также продолжается онлайн-опрос об этом символе. Почти половина респондентов считает, что важно привести его изображение в соответствие с требованиями геральдики.

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