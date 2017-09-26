Акция по льготной стерилизации животных пройдет в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.09.2017 13:05

Ее проведет некоммерческая организация «Дай лапу» вместе с ветеринарной клиникой «Доктор Зоо».

Фото: zoosecrets.ru

Мероприятие стартует с 1 октября. Его цель – не допустить того, чтобы бездомные животные появлялись на улицах города. Владельцы домашних животных смогут сделать операцию своему питомцу по льготной цене. Прооперировать кошек и собак можно будет вплоть до 30 ноября.

По словам организаторов, стерилизованные животные меньше болеют, в том числе эндометритом. Записаться на операцию можно по телефону 78-00-40, сообщает ugra-news.ru.