В Сургут приедет президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.09.2017 14:54

Предварительно известно, что это произойдет в ноябре. Планируется, что глава РФБ встретится с руководством округа и посетит один из домашних матчей «Университета-Югры». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: sportlife.top

К слову президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко уже обсуждал некоторые вопросы в Москве с гендиректором команды Сергеем Ольховым и директором по развитию Сергеем Волковым.

Стороны отметили рост позиций спортшкол и спортсменов Югры в рейтинге уровня развития игровых видов спорта. Баскетболисты (по состоянию на 1 июля 2017 года) положили в копилку региона больше всех очков (5040), а рейтинг югорского баскетбола в рамках всей страны за год подрос сразу на 11 пунктов, переместившись с 22 строчки на 11-ю.

Cейчас сургутская команда находится на сборах в Литве. В рамках подготовки к новому сезону «Университет-Югра» провел две товарищеские встречи. «Студенты» обыграли вице-чемпионов Белоруссии клуб «Гродно-93», а накануне уступили литовскому «Перласу». Первую игру в российской «Суперлиге-1» чемпионы этого турнира проведут на выезде 1 октября против «Новосибирска».