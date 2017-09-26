НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпанию «СКОЛ» могут признать банкротом

26.09.2017 16:33

Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Югры, сообщили «URA.RU» в пресс-службе арбитража. Его подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту. 

Авиакомпания задолжала бюджетам разного уровня. В материалах дела данных о сумме долгов нет, но, по неофициальным данным, она превышает 10 млн рублей. ООО «Авиакомпания «СКОЛ» создана в 2000 году в Сургуте. Она, в том числе, оказывает услуги по медицинской эвакуации и помощь в тушении пожаров.

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