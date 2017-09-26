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1 октября состоятся финальные игры по настольному теннису в зачёт комплексной спартакиады ОАО «Сургутнефтегаз»

26.09.2017 17:10

 К участию будут допущены команды в полном составе: трое мужчин и две женщины. Согласно правилам соревнований, все коллективы будут распределены на четыре подгруппы, в которых сыграют между собой по круговой системе. 

Напомним, в прошлом году первое место заняла команда УВСИНГ, оттеснив спортсменов треста «Сургутнефтеспецстрой» на второе место. Третье место досталось спортсменам команды Аппарата управления акционерного общества.

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