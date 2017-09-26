НОВОСТИ «СЕВЕРА»
1 октября состоятся финальные игры по настольному теннису в зачёт комплексной спартакиады ОАО «Сургутнефтегаз»
- 26.09.2017 17:10
К участию будут допущены команды в полном составе: трое мужчин и две женщины. Согласно правилам соревнований, все коллективы будут распределены на четыре подгруппы, в которых сыграют между собой по круговой системе.
Напомним, в прошлом году первое место заняла команда УВСИНГ, оттеснив спортсменов треста «Сургутнефтеспецстрой» на второе место. Третье место досталось спортсменам команды Аппарата управления акционерного общества.