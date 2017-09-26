НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уровень безработицы в Югре приближается к историческому минимуму

26.09.2017 18:42

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности региона. 

По последним данным, число безработных снизилось на 95 человек. Это на 13% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы сейчас составляет 0,44% от экономически активного населения. В среднем по Уральскому федеральному округу этот показатель составляет 1,1%.

Всего в окружном банке вакансий содержится порядка 15 тысяч предложений. Большинство из них поступают от предприятий, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, строительства и социальных услуг.

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