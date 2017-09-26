НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянам расскажут о профилактике заболеваний суставов

26.09.2017 19:22

Цикл лекций пройдет в Травматологической больнице. 

Фото: surgut.bezformata.ru

Посетители обучающего курса составят с врачами индивидуальную карту здоровья, узнают о факторах риска возникновения заболеваний суставов. Специалисты напомнят о правилах контроля веса, основах лечебной физкультуры и балансе физической активности.

Занятия будут проводить ортопеды, травматологи, диетологи, инфекционисты, неврологи и др. Курс лекций по профилактике заболеваний суставов стартует 14 октября. Всего будет организовано пять встреч (по субботам, начало в 11.00).

В завершении курса (11 ноября 2017 г.) каждый участник пройдет тестовый контроль знаний и получит сертификат.

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