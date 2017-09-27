НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин помог задержать грабителя

27.09.2017 11:40

Благодарность и ценный подарок Денису Журавлеву вручил лично начальник УМВД России по г.Сургуту Александр Ерохов.

Фото: mvd.ru

Напомним, 6 августа мужчина совершил разбойное нападение на салон сотовой связи на проспекте Ленина. Угрожая ножом посетительнице, он похитил из кассы почти 200 тысяч рублей. На выходе из магазина преступника пытался остановить 19-летний сургутянин, но злоумышленник нанес ему ножевое ранение. Денис был доставлен в больницу. Позже грабителя задержали.

Главный полицейский Сургута отметил неравнодушие и смелость молодого человека, пожелал сохранять активную гражданскую позицию на протяжении всей жизни.

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