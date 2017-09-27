Сезон активности клещей в Югре заканчивается

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 12:05

Это происходит, когда температура воздуха устанавливается на уровне +5…10 градусов.

Фото: eanews.ru

В 2017 году к медикам обратились около 3100 человек, что на 4,3% выше аналогичного периода прошлого года. Чаще всего клещи нападали на лесников и дачников – 30% и 28% соответственно. В черте городов и поселков произошло 19,5% случаев.

По данным окружного Роспотребнадзора, прививки против клещевого вирусного энцефалита получили порядка 108,5 тысяч югорчан. Это на 45% превышает прошлогодний показатель.

В целях профилактики заболеваемости специалисты советуют начинать профилактику в осенне-зимний период. Курс состоит из 2-3 прививок в зависимости от вакцины.