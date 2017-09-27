НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Виной всему старый телевизор

27.09.2017 12:59

Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту его падения на маленькую девочку в Сургуте. 

Фото: hmao.sledcom.ru

Напомним, трагедия произошла вечером 26 сентября в одной из квартир дома на улице Быстринской.

По предварительным данным регионального Следственного комитета, четырехлетняя девочка потянула на себя дверцы тумбы, на которой стоял старый телевизор. Он-то и обрушился на малышку. Вес этой модели может достигать несколько десятков килограмм, отмечают в ведомстве. От полученных травм ребенок скончался.

По данному факту следственным отделом по Сургуту проводится процессуальная проверка. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства трагедии. По информации пользователей социальных сетей, ребенок воспитывался бабушкой. 

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