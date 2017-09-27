Член Союза писателей России научит сургутян писать стихи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 13:17

Семинар «Основы поэтического творчества» состоится 30 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Его проведет к.п.н, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ Виктор Гаврилов.

Фото: myopenugra.ru

Сургутяне прослушают лекцию об основах стихосложения, а затем разберут несколько поэтических текстов, в том числе югорских поэтов. Также начинающие авторы будут обсуждать произведения друг друга. Коллективно, но анонимно.

Стихи и заявки на участие (в свободной форме) направлять на адрес эл.почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробности по телефону: 24-20-46.