НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Член Союза писателей России научит сургутян писать стихи

27.09.2017 13:17

Семинар «Основы поэтического творчества» состоится 30 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Его проведет к.п.н, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ Виктор Гаврилов. 

Фото: myopenugra.ru

Сургутяне прослушают лекцию об основах стихосложения, а затем разберут несколько поэтических текстов, в том числе югорских поэтов.  Также начинающие авторы будут обсуждать произведения друг друга. Коллективно, но анонимно.

Стихи и заявки на участие (в свободной форме) направлять на адрес эл.почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Подробности по телефону: 24-20-46.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че