Витрины с алкоголем в югорских супермаркетах могут закрыть ставнями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 15:09

Такая идея озвучена во время общественных обсуждений с муниципалитетами и представителями торгово-промышленных палат.

Фото: tkr.su

Они предложили ограничить визуализацию алкогольной продукции в супермаркетах и мини-магазинах: использовать спецсредства по примеру продажи табачной продукции.

Ранее общественные организации «Трезвение» и «Союз борьбы за народную трезвость» предложили запретить продажу спиртного в населенных пунктах Югры.

После чего проводились соцопросы, в том числе и в Сургуте. 35% горожан проголосовали «за», а более 65% - выступили против.