НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ритуальные услуги в Югре планируют предоставлять в режиме «одного окна»

27.09.2017 15:20

По мнению главы региона, они должны быть оказаны таким образом, чтобы максимально облегчить положение людей, которые потеряли своих родных. В частности, снять с них заботы о технической и документальной стороне погребения. При этом цена таких услуг должна быть справедливой. 

Наталья Комарова поручила профильному департаменту подготовить гарантированный перечень услуг по погребению в режиме «одного окна», в том числе через сеть МФЦ. К этой работе должны подключиться и муниципалитеты.

Следующим шагом, по мнению губернатора, должно стать формирование единой системы по учету и выдаче информации о местоположении и состоянии мест захоронения и кладбищ.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че