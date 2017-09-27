Ритуальные услуги в Югре планируют предоставлять в режиме «одного окна»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 15:20

По мнению главы региона, они должны быть оказаны таким образом, чтобы максимально облегчить положение людей, которые потеряли своих родных. В частности, снять с них заботы о технической и документальной стороне погребения. При этом цена таких услуг должна быть справедливой.

Наталья Комарова поручила профильному департаменту подготовить гарантированный перечень услуг по погребению в режиме «одного окна», в том числе через сеть МФЦ. К этой работе должны подключиться и муниципалитеты.

Следующим шагом, по мнению губернатора, должно стать формирование единой системы по учету и выдаче информации о местоположении и состоянии мест захоронения и кладбищ.