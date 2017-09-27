Сургут занял второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 17:23

Награждение победителей состоялось 25 сентября в рамках заседания Совета при губернаторе Югры.

За высокие достижения в организации муниципального управления и решении вопросов местного значения, направленные на развитие муниципального образования и благополучие его жителей, Сургут удостоен второго места в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований». Диплом Главе Сургута Вадиму Шувалову вручила Губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, что региональный этап проводится ежегодно в целях выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований региона для последующего участия на федеральном уровне. На конкурс в 2017 году поступило 40 заявок от всех городов и районов Югры.