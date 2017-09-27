Югорчане примут участие в военно-спортивной игре «Казачий Сполох»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.09.2017 19:08
Мероприятие будет проходить с 3 по 16 октября в Анапе на базе всероссийского детского центра «Смена».
Игры позволят сформировать и развить у школьников 14-15 лет интерес и уважение к истории, традициям российского казачества.
Сибирское войсковое казачье общество и Югру будет представлять победитель регионального этапа игр команда «Кадетское братство» из МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» Нефтеюганска, сообщили в пресс-службе АУ «Региональный молодежный центр». Им предстоит пройти ряд конкурсных этапов.