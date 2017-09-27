Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.09.2017 19:35
На днях в УМВД России по г.Сургуту слушателям Уральского юридического института МВД и Омской военной академии, которые проходили практику в местном ведомстве, были торжественно вручены первые специальные звания.
Александр Ерохов пожелал им с честью и достоинством нести звания сотрудников полиции и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.
Также личному составу сургутской полиции представили десятерых выпускников ведомственных вузов, прибывших на постоянное место службы. Ряды сургутских полицейских пополнили участковые уполномоченные, оперуполномоченные и следователи.