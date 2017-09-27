В Мегионе из горящего дома эвакуировали 120 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.09.2017 20:16

В 09.10 часов в диспетчерскую службу Мегионского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании в деревянном двухэтажном доме коридорного типа.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Для ликвидации пожара было задействовано 47 человек и 18 единиц техники, в 12.16 пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Причины установят органы дознания, администрацией города Мегион проводится работа по расселению жильцов дома», - говорится в сообщении регионального МЧС.