Российская фигуристка Ирина Слуцкая приедет в Югру

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.10.2017 16:20

Визит запланирован на конец октября.

Фото: perfect-magazine.ru

В Ханты-Мансийске она проведет несколько мастер-классов по фигурному катанию и скандинавской ходьбе для людей, больных диабетом. Основные группы, с которыми будет работать спортсменка – дети и пожилые граждане.

Также с участием Ирины Слуцкой состоится подписание соглашения между правительством региона и добровольным союзом граждан и организаций. Документ будет способствовать поддержанию здоровой и активной жизни югорчан.