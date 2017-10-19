НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Российская фигуристка Ирина Слуцкая приедет в Югру

19.10.2017 16:20

Визит запланирован на конец октября. 

Фото: perfect-magazine.ru

В Ханты-Мансийске она проведет несколько мастер-классов по фигурному катанию и скандинавской ходьбе для людей, больных диабетом. Основные группы, с которыми будет работать спортсменка – дети и пожилые граждане.

Также с участием Ирины Слуцкой состоится подписание соглашения между правительством региона и добровольным союзом граждан и организаций. Документ будет способствовать поддержанию здоровой и активной жизни югорчан.

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