В правительстве Югры обсудили необходимость тестирования школьников на наркотики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 09:22

В круглом столе приняли участие также общественники и родители.

Фото: admhmao.ru

Тесты анонимные и конфиденциальные. Проводятся анкетно-опросным методом – на это дается 45 минут. Результаты направляют в специалистам, которые и принимают решения о медосмотрах. в школах.

Напомним, тестирование в регионе проводят с 2014 года. В прошлом - его прошли более 86% подростков. В этом году первый этап тестирования состоится с 24 октября по 10 ноября, второй – до 10 декабря.

По данным окружного департамента образования и молодежной политики, на первое полугодие 2017 года на медучете с диагнозом «наркомания» состоит 6 несовершеннолетних. Зарегистрировано по одному случаю отравлений детей до 14 лет в Когалыме и Нижневартовске. К счастью, случаи оказались не смертельными.