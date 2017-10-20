Минздрав предложил запретить курение в автомобилях при детях

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 11:11

Такая норма содержится в новой антитабачной концепции на 2018-22-й годы, которую ведомство уже внесло на рассмотрение правительства. Таким образом, в России хотят расширить список мест, где ограничено курение.

Одно из предложений затрагивает и автомобилистов. В частности, Минздрав выступает за запрет - во всех видах автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, в личном транспорте, если в нем присутствуют дети, а также на остановках и на расстоянии 3-х метров от них.