НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Минздрав предложил запретить курение в автомобилях при детях

20.10.2017 11:11

Такая норма содержится в новой антитабачной концепции на 2018-22-й годы, которую ведомство уже внесло на рассмотрение правительства. Таким образом, в России хотят расширить список мест, где ограничено курение.

 Одно из предложений затрагивает и автомобилистов. В частности, Минздрав выступает за запрет - во всех видах автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, в личном транспорте, если в нем присутствуют дети, а также на остановках и на расстоянии 3-х метров от них. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Лайфхак
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че