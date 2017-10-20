В Сургуте приступили к утверждению новых Правил благоустройства города

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 13:19

Проект документа уже поступил в думу муниципалитета. Первое же знакомство с документом вызвало у депутатов десятки вопросов.

Фото: dumasurgut.ru

Предыдущие Правила благоустройства были приняты несколько лет назад. С тех пор законодательство страны изменилось. Было решено документ написать заново.

О самых комичных моментах рассказал заместитель председателя думы Артем Кириленко, пишет «Сургутская трибуна». Так, в Правилах прописан цвет заборов – черный или серый. А в этом году в Сургуте заборы массово перекрашивали: были розовые – стали зеленые.

Новыми нормативами предусмотрено, что на озелененной территории должно быть 200-250 деревьев на один гектар. К примеру, в парке «Нефтяников» их гораздо больше, что сейчас не соответствует Правилам.

В итоге, документ отправили на доработку, затем проведут дополнительные слушания.