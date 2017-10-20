НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Серебряный прыжок Дмитрия Алферова

20.10.2017 16:15

Спортсмен из Излучинска завоевал серебряную медаль в прыжках в длину на V Всероссийской спартакиаде по спорту глухих, которая началась 19 октября в Астрахани. 

Фото: csi-ugra.ru

Соревнования объединили спортсменов из 21 региона. В течение 3 соревновательных дней сильнейших атлетов выявят в волейболе, легкой атлетике, плавании и настольном теннисе.

Югру в составе сборной команды представляют 15 спортсменов.

Лучшим среди наших спортсменов в легкой атлетике оказался Дмитрий Алферов. Воспитанник Владимира Морозова поднялся на вторую ступень пьедестала почета в прыжках в длину с результатом 5.36 м, уступив лидеру соревнований 53 см.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Лайфхак
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че