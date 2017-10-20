Серебряный прыжок Дмитрия Алферова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 16:15

Спортсмен из Излучинска завоевал серебряную медаль в прыжках в длину на V Всероссийской спартакиаде по спорту глухих, которая началась 19 октября в Астрахани.

Фото: csi-ugra.ru

Соревнования объединили спортсменов из 21 региона. В течение 3 соревновательных дней сильнейших атлетов выявят в волейболе, легкой атлетике, плавании и настольном теннисе.

Югру в составе сборной команды представляют 15 спортсменов.

Лучшим среди наших спортсменов в легкой атлетике оказался Дмитрий Алферов. Воспитанник Владимира Морозова поднялся на вторую ступень пьедестала почета в прыжках в длину с результатом 5.36 м, уступив лидеру соревнований 53 см.