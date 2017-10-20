НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Колейность на сургутских дорогах появляется из-за «шипов»

20.10.2017 17:08

 К такому выводу пришли специалисты Сибирского автодорожного института. Омские эксперты несколько месяцев занимались исследованием причин скорого износа дорожного покрытия. 

Фото: admsurgut.ru

По мнению ученых, колею, буквально за сезон, накатывает большой поток машин на шипованной резине. Особенно глубокие «канавы» образуются на перекрестках и возле пешеходных переходов - где водители тормозят и разгоняются.

Чтобы снизить вредное воздействие на асфальт, омичи советуют периодически менять Оси направления потоков по улицам. А для этого - смещать линии разметки в сторону на несколько десятков сантиметров.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Лайфхак
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че