Колейность на сургутских дорогах появляется из-за «шипов»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 17:08

К такому выводу пришли специалисты Сибирского автодорожного института. Омские эксперты несколько месяцев занимались исследованием причин скорого износа дорожного покрытия.

Фото: admsurgut.ru

По мнению ученых, колею, буквально за сезон, накатывает большой поток машин на шипованной резине. Особенно глубокие «канавы» образуются на перекрестках и возле пешеходных переходов - где водители тормозят и разгоняются.

Чтобы снизить вредное воздействие на асфальт, омичи советуют периодически менять Оси направления потоков по улицам. А для этого - смещать линии разметки в сторону на несколько десятков сантиметров.