В Сургуте стартовал чемпионат города по мини-футболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 17:31

Победителя соревнований назовут в 2018 году. За это звание поборются 14 команд, именно столько заявок принято на сегодняшний день.

В новом розыгрыше суперлиги после каждой встречи капитаны смогут выбрать лучшего игрока. Матчи будут проходить на крытой площадке спорткомплекса «Энергетик».

Официальный старт турниру дадут в ближайшее воскресенье, 22 октября, в 13:30. Отборочный этап продлится до конца этого года, а затем в соответствии с количеством коллективов, оргкомитет определится с дальнейшим форматом.