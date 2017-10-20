НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Выставку африканского искусства «Магия Африки» представят сургутянам

20.10.2017 18:52

 Увидеть ее можно будет в галерее «Стерх» с 26 октября. 

В основе экспозиции – уникальная частная коллекция, предоставленная Павлом Ушаковым (Барнаул) и включающая более 80 предметов, относящихся к традиционному африканскому искусству Западной и Центральной Африки. Это необычные предметы, которые используются представителями разнообразных народов и этнических групп.

Экспозицию «Магия Африки» дополнят работы молодых сургутских художников (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). Познакомиться с африканским ритуальным искусством можно до 15 декабря. 0+ 

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