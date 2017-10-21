28 новых лифтов появятся в домах Сургута до конца этого года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.10.2017 11:32

Аукцион по замене оборудования уже провел Югорский фонд капитального ремонта. Заниматься этим будут две фирмы.

Фото: the-liberty.ru

Как заверили подрядчики, жильцы многоквартирных домов по адресам: Профсоюзов, 34; Ленина, 38, 67/2 и дробь 3, Островского, 8 и Маяковского, 49/1, - уже до 25 декабря будут пользоваться новыми кабинами.

Такая же возможность появится и у жильцов домов на Набережном, 14; Нефтяников, 4/1; Свободы, 4, 10 и Энергетиков, 26.

Капремонт на 47 миллионов рублей выполнят в рамках программы ускоренной замены лифтов.