НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Три региона определились с суммами курортного сбора

21.10.2017 13:04

На Ставрополье утвердили самую высокую ставку - 50 рублей. 

Фото: penzainform.ru

В Алтайском крае туристам, приезжающим отдохнуть в Белокуриху, придется дополнительно платить 30 рублей в сутки. А в Краснодарском крае пока остановились на символических 10 рублях.

Пока никак не определятся, сколько собирать с туристов, только власти Крыма.

Напомним, сбор начнут взимать с мая следующего года. Но законодательную базу субъекты должны принять не позднее 1 декабря 2017-го. В первый год действия нового налога туристы, которые останавливаются в отелях и санаториях, должны платить не больше 50 рублей в сутки с человека. Потом сумму сбора можно увеличить до 100 рублей. 

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