Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело после ДТП с пострадавшими

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.10.2017 17:42

Речь идет об аварии, произошедшей вечером 16 октября в районе 16-го километра автодороги «Иртыш».

Фото: 86.mvd.ru

Тогда 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Пиканто», въехала в припаркованный на обочине «Камаз» с полуприцепом.

Помимо водителя малолитражки, пострадали пассажиры – две 58-летние женщины и одна 69-летняя. Позже одна из них скончалась в больнице Ханты-Мансийска.

По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 (нарушение лицом правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.