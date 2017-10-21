НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Новая автопарковка появилась возле Нижневартовской окружной больницы № 2

21.10.2017 13:38

О комфорте пациентов и посетителей позаботилась городская администрация. 

Фото: Депздрав ХМАО

В летне-осенний период 2017 года строители обновили асфальтовое покрытие, а также уложили бетонные плиты, создав дополнительные парковочные места для автомобилей.  Со стороны двора возле приемного покоя больницы также появились парковочные места, устроены «лежачие полицейские».

Раньше на месте парковки со стороны центрального входа в больницу были ухабы, в которые осенью и весной стекала вода, образуя лужи и, как следствие, создавая сложности передвижения для автомобилистов и пешеходов.

Врачи, горожане, общественники не раз обращали внимание на эту проблему. Вопрос обсуждался на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой в декабре 2016 года. Спустя несколько месяцев власти удовлетворили пожелания населения. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Панорама недели
Лайфхак
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Исчезнувшая. С 16 октября
Паук. С 16 октября
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че