Новая автопарковка появилась возле Нижневартовской окружной больницы № 2

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.10.2017 13:38

О комфорте пациентов и посетителей позаботилась городская администрация.

Фото: Депздрав ХМАО

В летне-осенний период 2017 года строители обновили асфальтовое покрытие, а также уложили бетонные плиты, создав дополнительные парковочные места для автомобилей. Со стороны двора возле приемного покоя больницы также появились парковочные места, устроены «лежачие полицейские».

Раньше на месте парковки со стороны центрального входа в больницу были ухабы, в которые осенью и весной стекала вода, образуя лужи и, как следствие, создавая сложности передвижения для автомобилистов и пешеходов.

Врачи, горожане, общественники не раз обращали внимание на эту проблему. Вопрос обсуждался на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой в декабре 2016 года. Спустя несколько месяцев власти удовлетворили пожелания населения.