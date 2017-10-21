Штрафы за нарушение ПДД предложили выписывать без протокола

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.10.2017 17:20

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о внедрении института «народного инспектора».

Документом предлагается внести изменения в КоАП. Они позволяют наказывать водителя за отдельные нарушения ПДД без составления соответствующего протокола, если эти нарушения были зафиксированы гражданами, зарегистрированными в специальной системе, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. Речь идет о портале госуслуг.