НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Одному из вузов Сургута запретили принимать абитуриентов

23.10.2017 09:48

Речь идёт о частном образовательном учреждении высшего образования «Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета».

Фото: findtm.ru

Согласно сообщению Рособрнадзора, ему запретили принимать абитуриентов «за неисполнение предписаний в установленные сроки». При этом не уточняется, какие именно предписания не выполнил вуз.

По данным официального сайта учреждения, «Планета» имеет 25-летнюю историю. Это единственный вуз в Югре, выдающий выпускникам два диплома: государственного и международного образца.

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