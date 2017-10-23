Одному из вузов Сургута запретили принимать абитуриентов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 09:48

Речь идёт о частном образовательном учреждении высшего образования «Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета».

Фото: findtm.ru

Согласно сообщению Рособрнадзора, ему запретили принимать абитуриентов «за неисполнение предписаний в установленные сроки». При этом не уточняется, какие именно предписания не выполнил вуз.

По данным официального сайта учреждения, «Планета» имеет 25-летнюю историю. Это единственный вуз в Югре, выдающий выпускникам два диплома: государственного и международного образца.