Определены обладатели кубков Югры по теннису

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 10:12

Соревнования проходили в течение двух недель в Ханты-Мансийске. Международный теннисный турнир собрал около 150 спортсменов из России и Казахстана.

Фото: ugramegasport.ru

Теннисисты соревновались в возрастных категориях до 13, 15, 17 лет, а также в категории «взрослые».

Как рассказал главный судья «Кубка Югры» Алексей Саламаха, уровень югорских теннисистов растет. Наши спортсмены выступили достойно на турнире. Так, в миксте Дмитрий Морозов дошел до финала, а Полина Лукошкова и Данил Мельников вошли в четверку.

Следующий турнир ждет югорчан уже через месяц, 20 ноября. Им станет первенство и чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа в возрастной категории юноши и девушки до 15 лет и взрослые.