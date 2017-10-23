Определены обладатели кубков Югры по теннису

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.10.2017 10:12
Соревнования проходили в течение двух недель в Ханты-Мансийске. Международный теннисный турнир собрал около 150 спортсменов из России и Казахстана.
Фото: ugramegasport.ru
Теннисисты соревновались в возрастных категориях до 13, 15, 17 лет, а также в категории «взрослые».
Как рассказал главный судья «Кубка Югры» Алексей Саламаха, уровень югорских теннисистов растет. Наши спортсмены выступили достойно на турнире. Так, в миксте Дмитрий Морозов дошел до финала, а Полина Лукошкова и Данил Мельников вошли в четверку.
Следующий турнир ждет югорчан уже через месяц, 20 ноября. Им станет первенство и чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа в возрастной категории юноши и девушки до 15 лет и взрослые.