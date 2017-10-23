Югру ожидает масштабное культурное мероприятие мирового уровня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 10:46

С 23 по 25 октября в Ханты-Мансийске пройдет Третий Международный конгресс традиционной художественной культуры.

Планируется, что в окружную столицу приедут свыше 200 участников из 15 стран мира. Это специалисты в области искусства, культуры, истории, этнографии и образования.

Участники форума обсудят проблемы фундаментальных исследований народного искусства, развитие и эффективное внедрение лучших мировых практик в этой области. Программа предусматривает пленарные заседания, мастер-классы, работу сессий, презентации творческих и выставочных проектов.