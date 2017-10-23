НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Номинальная зарплата югорчан увеличится на 23%

23.10.2017 12:14

Среднедушевые доходы и доходы пенсионера вырастут на 14%. 

Продолжительность жизни увеличится на 1 год, а численность населения за 3 года вырастет на 60 тысяч человек. Такой прогноз к 2020 году дают в окружном правительстве. Он опирается на итоги развития региона за последние два года.

Традиционно, Югра занимает лидирующие позиции в России: по объему добычи нефти и электроэнергии – первое место, по объему производства товаров, работ и услуг на душу населения - третье место, - прокомментировал замгубернатора Павел Сидоров.

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