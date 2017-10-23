«Российская империя накануне великих потрясений»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 13:21

25 октября Сургутский краеведческий музей приглашает на открытие одноименной фотовыставки. Она пройдет в канун 100-летия Октябрьской революции.

Вниманию сургутян предстанут уникальные фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. На выставке воссоздан фотографический портрет Российской империи в мирное время.

Абсолютное большинство фотосюжетов относится ко времени царствования Николая II. В экспозицию вошло 70 снимков лучших отечественных и зарубежных фотографов.