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«Российская империя накануне великих потрясений»

23.10.2017 13:21

25 октября Сургутский краеведческий музей приглашает на открытие одноименной фотовыставки. Она пройдет в канун 100-летия Октябрьской революции. 

Вниманию сургутян предстанут уникальные фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. На выставке воссоздан фотографический портрет Российской империи в мирное время.

Абсолютное большинство фотосюжетов относится ко времени царствования Николая II. В экспозицию вошло 70 снимков лучших отечественных и зарубежных фотографов.

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