Двое погибших и шестеро пострадавших

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 14:29

Авария с участием трех машин произошла в Нижневартовском районе.

Фото: 86.мвд.рф

Вчера около 17 часов 20 минут на 92 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» 24-летний водитель «Лады Приора» въехал в «Лада Ларгус». Последнюю от удара отбросило на «встречку», в «ВАЗ 21113».

В результате ДТП пассажирки ВАЗа 11-ти и 35-ти лет погибли на месте. Водители «ВАЗа» и «Лады Ларгус», пассажир «Лады Приора» (19-летняя девушка) и пассажиры «ВАЗа» (дети 2-х и 9 лет) получили ранения.

По данным пресс-службы УМВД России по ХМАО, в отношении водителя «Лады Приора», который ранее неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение лицом правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.