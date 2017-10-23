НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Еще один благоустроенный двор приняли в Сургуте

23.10.2017 14:57

Это территория по улице Крылова, 7. Проект был разработан с учетом пожеланий жителей.

Фото: admsurgut.ru

Здесь отремонтировали проезд, установили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, оградили спортивную площадку. В перечень работ также вошли установка скамеек и оборудование автопарковок.

Добавим, благоустройство двора велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализуют почти на 100 миллионов рублей. Около 20 миллионов – средства самих жителей. 

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