Еще один благоустроенный двор приняли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.10.2017 14:57
Это территория по улице Крылова, 7. Проект был разработан с учетом пожеланий жителей.
Фото: admsurgut.ru
Здесь отремонтировали проезд, установили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, оградили спортивную площадку. В перечень работ также вошли установка скамеек и оборудование автопарковок.
Добавим, благоустройство двора велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализуют почти на 100 миллионов рублей. Около 20 миллионов – средства самих жителей.