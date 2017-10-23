Сургутян снова приглашают написать Большой этнографический диктант

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 16:04

Всероссийская акция пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября. В Сургуте она начнется в 11.00 в Центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина.

Стать участником этнографического диктанта может любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком. Задания состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тесты. Выполнить их нужно будет за определенное время.

Максимум можно набрать 100 баллов. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря.