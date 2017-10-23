Всего 5% югорчан не успевают «закрыть» поставленные задачи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 16:19

Всему виной большая загруженность и депрессия. Чаще всего таких работников можно встретить среди представителей творческих профессий, - в индустрии масс-медиа, искусства и развлечений, а также ИТ-сфере.

Фото: newsofweek.ru

Реже справляются с ежедневным планом из-за депрессии юристы, консультанты и работники образовательной сферы. Об этом сообщает Служба исследований HeadHunter, которая провела опрос среди сотрудников компаний Ханты-Мансийского округа.

Причем 42% работников, которые не справляются с запланированными задачами, указали, что их никак не мотивируют на работе. Также югорчане не понимают ценности своего труда и не удовлетворены зарплатой.