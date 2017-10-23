Строительство второго моста через Обь профинансирует не только Минтранс

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.10.2017 17:05

Возможно, деньги выделят и в федеральном дорожном агентстве, которое через систему «Платон» взимает плату с большегрузов. Местные власти отправили и туда заявку на участие в конкурсе, пишет «Сургутская трибуна».

Фото: informugra.ru

В каких пропорциях финансировать строительство объекта в Сургутском районе - это один из главных вопросов в окружном правительстве.

Стоимость работ превышает 40 миллиардов рублей. И все силы сейчас брошены на то, чтобы найти эти деньги.

Новый мост будет четырехполосным, протяженностью 1 километр 600 метров. С одной стороны он будет выходить к «Каменному мысу», с другой - примыкать к восточной объездной трассе, таким образом мостовой переход станет главным элементом коридора Москва - Тюмень - Сургут - Салехард.