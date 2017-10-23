НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения

23.10.2017 19:18

В новой версии реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца. 

Фото: pfrf.ru

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого года.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

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