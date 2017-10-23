24 октября в Югре ожидаются порывы ветра до 14-19 м/с

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.10.2017 17:15
Такие данные приводит Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Фото: 86.mchs.gov.ru
Сильный ветер ожидается днем в Сургутском, Нефтеюганском, Кондинском районах.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями погоды возрастает вероятность: обрывов (повреждений) ЛЭП, линий связи; обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций; увеличения количества ДТП, образование заторов на федеральных, межрегиональных и муниципальных дорогах.
Югорчан просят быть внимательными и осторожными.