НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24 октября в Югре ожидаются порывы ветра до 14-19 м/с

23.10.2017 17:15

Такие данные приводит Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Фото: 86.mchs.gov.ru

Сильный ветер ожидается днем в Сургутском, Нефтеюганском, Кондинском районах.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями погоды возрастает вероятность: обрывов (повреждений) ЛЭП, линий связи; обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций; увеличения количества ДТП, образование заторов на федеральных, межрегиональных и муниципальных дорогах.

Югорчан просят быть внимательными и осторожными. 

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