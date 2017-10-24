25 октября в России отметят день таможенника

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.10.2017 10:55

К своему профессиональному празднику сотрудники Югорского подразделения отчитались о работе в этом году.

В федеральный бюджет за 9 месяцев перечислены почти 3 миллиарда рублей. На территории окружной таможни действуют 3 воздушных пункта пропуска через границу – в аэропортах Ханты-Мансийска, Сурута и Нижневартовска. Оформлены 819 авиарейсов, пассажиропоток превысил 162 тысячи человек, грузооборот – одну тысячу 900 тонн.

За различные проступки на нарушителей завели почти 700 административных дел и 6 уголовных. Во время рейдов по торговым точкам обнаружены и отправлены на уничтожение свыше 13-ти тысяч единиц контрафактных товаров.