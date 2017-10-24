Бывшая база СПОПАТ в Сургуте пошла под снос

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.10.2017 13:47

На перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского идет зачистка территории и вывоз различного хлама.

Фото: ugra-news.ru

Работы находятся в финальной стадии. Подрядчик планирует завершить их через десять дней, что гораздо раньше намеченного контрактом срока.

В администрации города сроки обозначать не спешат, так как при демонтаже подобных сооружений в планы могут вмешаться, к примеру, неучтенные инженерные сети.

На этой территории по генплану возможно размещение какого-либо культурно-спортивного объекта. Сейчас чиновники рассматривают вариант возведения здесь хореографической школы. К проектированию объектов планируют приступить в 2018 году.