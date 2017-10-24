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Девушка в Нефтеюганском районе похитила около 7000 литров дизельного топлива

24.10.2017 15:22

В полицию обратился руководитель одной из организаций муниципалитета и рассказал о хищении топливных карт. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. 

Фото: mytopgear.ru

Сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая. Ею оказалась 28-летняя сотрудница этого же предприятия. Она украла несколько карт и передала их своему другу.

Приятель, не подозревая о преступном умысле своей знакомой, заправлял свой автомобиль и в дальнейшем сбывал топливо автолюбителям. Таким образом, злоумышленнице удалось похитить около 7000 литров дизельного топлива на общую сумму более 270 000 рублей.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до шести лет колонии.

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